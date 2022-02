Blanco, chi è: gli esordi come Riccardo, “Notti in bianco” e tra i big di Sanremo con Mahmood (Di martedì 1 febbraio 2022) Blanco, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi , è il cantante che sta dando una spinta alla musica italiana. Con il suo genere difficilmente inquadrabile e il suo stile così fuori dagli schemi, il giovanissimo artista ha conquistato proprio tutti. Ed è grazie alle sue particolarità se ogni suo brano sia diventato una hit. Ogni pezzo racchiude in sé tutti i contrasti presenti nella vita del giovane ragazzo, formando un equilibrio perfetto tra aggressività ed emotività. Basti pensare a Notti in bianco o Paraocchi. E dopo singoli di questo tipo non poteva mancare l’esplosione col botto: il suo album d’esordio, intitolato Blu celeste, uscito a settembre. Quest’anno lo vedremo anche sul palco del Festival di Sanremo, in compagnia di Mahmood. Nel frattempo, scopriamo insieme ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 febbraio 2022), all’anagrafeFabbriconi , è il cantante che sta dando una spinta alla musica italiana. Con il suo genere difficilmente inquadrabile e il suo stile così fuori dagli schemi, il giovanissimo artista ha conquistato proprio tutti. Ed è grazie alle sue particolarità se ogni suo brano sia diventato una hit. Ogni pezzo racchiude in sé tutti i contrasti presenti nella vita del giovane ragazzo, formando un equilibrio perfetto tra aggressività ed emotività. Basti pensare aino Paraocchi. E dopo singoli di questo tipo non poteva mancare l’esplosione col botto: il suo album d’o, intitolato Blu celeste, uscito a settembre. Quest’anno lo vedremo anche sul palco del Festival di, in compagnia di. Nel frattempo, scopriamo insieme ...

