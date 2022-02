Bimba di un anno muore investita da una moto in corsa | il pirata della strada fugge poi si costituisce

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 1 febbraio 2022) È una vera e propria tragedia quella avvenuta in queste ore fra le vie di Cagliari. Una madre e la sua bambina stavano camminando per la città, quando sono state travolte da unveicolo. Per la piccola l’impatto sarebbe stato fatale. Nonostante i soccorsi, non è stato possibile fare nulla per salvarla. La Polizia si è messa immediatamente sulle tracce del responsabile, per dare un volto e un nome al. La sua fuga però non sarebbe durata molto.dopo essere statada una: ildopo l’incidente Oggi pomeriggio, a Cagliari, una donna stava attraversando lacon la figlioletta di appena un ...