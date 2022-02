Barcellona-Napoli: biglietti in vendita per il settore ospiti (Di martedì 1 febbraio 2022) Sale l’attesa per il doppio confronto di Europa League contro il Barcellona: due settimane al primo round al Camp Nou contro gli spagnoli. Importanti novità per i tifosi azzurri che vogliono prendere parte alla trasferta del 17 febbraio, da domani infatti saranno in vendita i biglietti per il settore ospiti. A comunicarlo, è la società azzurra con una nota attraverso i suoi profili ufficiali: Barcellona Napoli Xavi “Per la gara Barcellona vs SSC Napoli, valida per la fase knockout della UEFA Europa League,in programma il giorno giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 18:45 (ora locale), in ottemperanza alle disposizioni della Questura di Napoli, la SSC Napoli comunica che dalle ore 14.00 di ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 1 febbraio 2022) Sale l’attesa per il doppio confronto di Europa League contro il: due settimane al primo round al Camp Nou contro gli spagnoli. Importanti novità per i tifosi azzurri che vogliono prendere parte alla trasferta del 17 febbraio, da domani infatti saranno inper il. A comunicarlo, è la società azzurra con una nota attraverso i suoi profili ufficiali:Xavi “Per la garavs SSC, valida per la fase knockout della UEFA Europa League,in programma il giorno giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 18:45 (ora locale), in ottemperanza alle disposizioni della Questura di, la SSCcomunica che dalle ore 14.00 di ...

