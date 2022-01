Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Drew McIntyre non ha ancora recuperato dal suo infortunio al collo - - SpazioWrestling : WWE: Drew McIntyre è ancora infortunato #DrewMcIntyre #WWE - SpazioWrestling : WWE: Drew McIntyre ha cercato di tenere segreto fino all'ultimo il suo ritorno #DrewMcIntyre #WWE - SpazioWrestling : WWE: Drew McIntyre rompe il silenzio dopo il suo ritorno alla Royal Rumble #DrewMcIntyre #WWE -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Drew

SpazioWrestling.it

Con il numero 30 è invece entrato l'ex campione Brock Lesnar , che ha eliminato per ultimo... potete recuperare il Premium Live Event on demand sulNetwork . Potete abbonarvi alla piattaforma ...McIntyre batte Madcap Moss Lo scozzese inizia il nuovo anno con una vittoria grazie alla ... L'infortunio è stato confermato dalla stessacon un messaggio sui social.SmackDown Tag Team ...Brock Lesnar was absent from WWE television after dropping the WWE Championship to Drew McIntyre at WrestleMania 36. That changed at WWE SummerSlam last ...Drew McIntyre was dealing with a number of neck injuries prior to his Royal Rumble return on Saturday. The Scottish Warrior hadn’t been seen in WWE since written off TV in a segment with Harry ...