VIDEO | Calciomercato Napoli, CONTATTI CON L’AGENTE DI JANUZAJ! (Di lunedì 31 gennaio 2022) È il 31 gennaio, ultimo giorno di Calciomercato. Alle ore 20 di questa sera, si chiuderà il mercato invernale: non è prevista nessuna sorpresa in casa Napoli. L’acquisto di Axel Tuanzebe sarà l’unico di questo mese, con il terzino Mathias Olivera che è stato già bloccato per giugno. Ma il ds Cristiano Giuntoli pensa anche a come sostituire il partente Lorenzo Insigne. L’edizione odierna del Corriere dello Sport conferma le voci che arrivano dal Belgio: il Napoli segue Adnan Januzaj. L’ex talento del Manchester United ha il contratto in scadenza questo giugno e potrebbe lasciare la Real Sociedad a parametro zero. L’attaccante belga piace molto alla società e Giuntoli ha avviato i CONTATTI con il management del giocatore. È ancora presto per il momento delle firme, ma il club azzurro inizia a muoversi. #januzaj ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 31 gennaio 2022) È il 31 gennaio, ultimo giorno di. Alle ore 20 di questa sera, si chiuderà il mercato invernale: non è prevista nessuna sorpresa in casa. L’acquisto di Axel Tuanzebe sarà l’unico di questo mese, con il terzino Mathias Olivera che è stato già bloccato per giugno. Ma il ds Cristiano Giuntoli pensa anche a come sostituire il partente Lorenzo Insigne. L’edizione odierna del Corriere dello Sport conferma le voci che arrivano dal Belgio: ilsegue Adnan Januzaj. L’ex talento del Manchester United ha il contratto in scadenza questo giugno e potrebbe lasciare la Real Sociedad a parametro zero. L’attaccante belga piace molto alla società e Giuntoli ha avviato icon il management del giocatore. È ancora presto per il momento delle firme, ma il club azzurro inizia a muoversi. #januzaj ...

