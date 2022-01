Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 gennaio 2022)DEL 31 GENNAIOORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, QUALCHE PROBLEMA PER CHI E’ IN TRANSITO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER L’A24-TERAMO, DUE I VEICOLI COINVOLTI IN CORSIA DI SORPASSO. SI SONO FORMATE LUNGHE CODE A PARTIRE DA CASILINA. IN INTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO TRA TUSCOLANA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO LE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. CIRCONE ANCORA INTENSA SULLA FLAMINIA, SI RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO. ANDIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE, DOVE IL TRAFFICO RIMANE FORTEMENTE ...