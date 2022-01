UFFICIALE – Valentin Mihaila è un nuovo giocatore dell’Atalanta

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo due giorni di attesa, l’ufficialità è finalmente arrivata:è un. Il ragazzo acquistato dal Parma per 9 milioni di euro più bonus ha sostenuto senza problemi le visite mediche in quel di Zingonia. Il reparto offensivo è ancora più completo di prima, e chissà cosa potrà dare sotto la guida L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta, senti Luca Percassi: “Non vogliamo deludere le attese. Sulle voci intorno a Romero…” Prendere un altro attaccante o fiducia in Miranchuk? L’opinione dei tifosiRimanere a Bergamo oppure lasciarlo andare via? Le opinioni dei tifosisu Ilicic Per Tomiyasu duello tra Atalanta e Tottenham: strada ...

E' stato depositato in Lega il contratto per l'acquisto a titolo temporaneo di Valentin Mihaila da parte dell'Atalanta. Il 21enne attaccante rumeno arriva in nerazzurro dal Parma, con la formula del prestito oneroso a un milione di euro e con un obbligo di riscatto fissato ad 8.