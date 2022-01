Ucraina, gli Usa al Consiglio di sicurezza dell’Onu: «L’Europa è in pericolo, 30 mila soldati russi verso il confine» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si è tenuta oggi, 31 gennaio, la riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu per discutere delle crescenti tensioni in Ucraina. La russia ha cercato – senza successo – di bloccare l’incontro, chiesto dagli Stati Uniti: 10 membri hanno votato a favore della riunione, tre si sono astenuti e la Cina ha votato no come la russia. Mosca avrebbe avuto bisogno del sostegno di nove dei 15 membri. Il vice ambasciatore russo al Palazzo di Vetro, Dmitry Polyansky, ha detto: «Non ricordo un’altra occasione in cui un membro del Consiglio ha proposto una discussione sulla base delle sue stesse accuse e ipotesi infondate». Nel corso della riunione, l’ambasciatrice americana al Palazzo di Vetro, Linda Thomas-Greenfield, ha detto: «L’aggressione della russia non mette ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si è tenuta oggi, 31 gennaio, la riunione deldiper discutere delle crescenti tensioni in. Laa ha cercato – senza successo – di bloccare l’incontro, chiesto dagli Stati Uniti: 10 membri hanno votato a favore della riunione, tre si sono astenuti e la Cina ha votato no come laa. Mosca avrebbe avuto bisogno del sostegno di nove dei 15 membri. Il vice ambasciatore russo al Palazzo di Vetro, Dmitry Polyansky, ha detto: «Non ricordo un’altra occasione in cui un membro delha proposto una discussione sulla base delle sue stesse accuse e ipotesi infondate». Nel corso della riunione, l’ambasciatrice americana al Palazzo di Vetro, Linda Thomas-Greenfield, ha detto: «L’aggressione dellaa non mette ...

