Tweet bombing contro Di Maio, l'esperto: "Operazione con account fake" (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Lo scontro tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si sposta sui social a colpi di Tweet. Nelle ultime ore è entrato nelle tendenze di Twitter l'hashtag #DiMaioOut, con cui molti utenti stanno chiedendo la 'cacciata' del ministro degli Esteri dal Movimento 5 Stelle, accusandolo di aver 'tramato' contro il leader Conte nella partita per il Quirinale. Si tratta di una sommossa 'spontanea' o di un'Operazione studiata a tavolino? Per Pietro Raffa, esperto di comunicazione social e amministratore delegato della 'MR & Associati Comunicazione', la risposta è semplice: "E' un Tweet-bombing contro Di Maio". "Ho effettuato un'analisi quantitativa e qualitativa dei Tweet #DiMaioOut:

Ultime Notizie dalla rete : Tweet bombing M5S, tweet bombing contro Di Maio ma sono profili finti. Battelli: "No a MinCulPop interno" La guerra interna al M5S tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio non si fa solo a colpi di dichiarazioni e interviste, ma anche sul web. Con l'obiettivo di cambiare la percezione generale del consenso per ...

