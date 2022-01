Sophie Codegoni smette di mangiare al GF Vip, fan in ansia: “È collassata…” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip si è verificato un fatto piuttosto increscioso che riguarda Sophie Codegoni. Nello specifico, alcuni assidui telespettatori del programma si sono resi conto che la giovane avrebbe iniziato a mangiare molto meno in questo periodo all’interno del reality show. La sua dieta, però, è considerata da molti un po’ troppo estrema, al punto che pare le stia portando anche dei disturbi di salute. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso. Sophie inizia a mangiare di meno al GF Vip Il comportamento alimentare di Sophie Codegoni sta mettendo un po’ in ansia il pubblico da casa, specie i suoi fan. Tutto è nato nel momento in cui la ragazza ha raccontato a favore di telecamera alcune sue abitudini alimentari reputate da molti ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip si è verificato un fatto piuttosto increscioso che riguarda. Nello specifico, alcuni assidui telespettatori del programma si sono resi conto che la giovane avrebbe iniziato amolto meno in questo periodo all’interno del reality show. La sua dieta, però, è considerata da molti un po’ troppo estrema, al punto che pare le stia portando anche dei disturbi di salute. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso.inizia adi meno al GF Vip Il comportamento alimentare dista mettendo un po’ inil pubblico da casa, specie i suoi fan. Tutto è nato nel momento in cui la ragazza ha raccontato a favore di telecamera alcune sue abitudini alimentari reputate da molti ...

