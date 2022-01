Nuove regole quarantena, riunione Draghi-Bianchi-Speranza. Il varo delle misure è previsto per mercoledì prossimo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Al termine del Consiglio dei Ministri il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi si sarebbe intrattenuto col premier Mario Draghi per fare il punto sulle misure da adottare nella riunione di mercoledì prossimo, per 'uniformare' alcune norme sulla quarantena nelle scuole. Alla riunione prende parte anche il ministro della Salute, Roberto Speranza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 31 gennaio 2022) Al termine del Consiglio dei Ministri il ministro dell'Istruzione Patriziosi sarebbe intrattenuto col premier Marioper fare il punto sulleda adottare nelladi, per 'uniformare' alcune norme sullanelle scuole. Allaprende parte anche il ministro della Salute, Roberto. L'articolo .

