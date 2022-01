Advertising

Gazzetta_it : Osimhen, sirene dalla Premier. Ma ADL non fa sconti: servono più di 70 milioni - Spazio_Napoli : Niente Osimhen, assalto del Newcastle ad un altro bomber della Serie A - gilnar76 : Niente Osimhen, assalto del Newcastle ad un altro bomber della Serie A #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - EB17909802 : @MilanNewsit Il problema principale non è l'estate..È capire quanto vale l'attuale 2 posto. L'Inter è davanti e rim… - Ftbnews24 : ?? #Napoli, finalmente Osimhen: Spalletti può esultare #Napoli #NapoliSpezia #SerieA #UEL #Spalletti ?? Scarica l’App… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Osimhen

Sport Mediaset

... se confermata, aver resistito all'offerta del Newcastle per Fabian Ruiz e perè una nota ... Mercatolow cost Per la terza sessione di fila (mercato invernale dell'anno 2020/2021, estivo ...Paolo Bargiggia, esperto di mercato, si è soffermato su Fabian Ruiz e Victornel corso del suo intervento a 1 Station Radio. 'Ilha ricevuto offerte dal Newcastle per i due gioiellie Fabian Ruiz, circa 40 milioni per lo spagnolo; potevano arrivare anche ...Napoli: Osimhen verso la titolarità contro il Venezia - ForzAzzurri.net Testata giornalistica dedicata alla SSC Napoli, al calcio in Campania e ai tantissimi Club Napoli presenti in Italia e nel mondo ...La questione del rinnovo di Mertens rischia di diventare un "Insigne-Bis". L'attaccante belga è uno dei migliori attaccanti azzurri, sia in termini di ...