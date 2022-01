Intesa in Cdm, obbligo di mascherina all'aperto e discoteche: ecco quanto ancora durerà la stretta (Di lunedì 31 gennaio 2022) obbligo di mascherina all'aperto e discoteche chiuse ancora per dieci giorni: su questi due punti si sarebbe trovata l'Intesa in Consiglio dei ministri, stando a quanto riportano alcune fonti di governo citate dall'Ansa. I locali da ballo, quindi, dovrebbero riaprire le porte a partire dal weekend che precede la festività di San Valentino. Proprio come avevano chiesto i titolari di queste attività. L'obbligo delle mascherine all'aperto, invece, riguarderebbe anche la zona bianca. In apertura del Consiglio, il premier Mario Draghi ha voluto dire qualche parola sulla rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale: "Le priorità che ha espresso, la lotta alla pandemia e la ripresa della vita economica e sociale del Paese, sono le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022)diall'chiuseper dieci giorni: su questi due punti si sarebbe trovata l'in Consiglio dei ministri, stando ariportano alcune fonti di governo citate dall'Ansa. I locali da ballo, quindi, dovrebbero riaprire le porte a partire dal weekend che precede la festività di San Valentino. Proprio come avevano chiesto i titolari di queste attività. L'delle mascherine all', invece, riguarderebbe anche la zona bianca. In apertura del Consiglio, il premier Mario Draghi ha voluto dire qualche parola sulla rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale: "Le priorità che ha espresso, la lotta alla pandemia e la ripresa della vita economica e sociale del Paese, sono le ...

Advertising

Steno5Stelle : RT @ilmessaggeroit: Mascherine all'aperto obbligatorie e discoteche chiuse fino al 10 febbraio, intesa in Cdm - ilSipontinoNet : ?? #mascherine all’aperto obbligatorie e discoteche chiuse fino al 10 febbraio, intesa in #CDM - infoitinterno : Mascherine all'aperto obbligatorie e discoteche chiuse fino al 10 febbraio, intesa in Cdm - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Mascherine all'aperto obbligatorie e discoteche chiuse fino al 10 febbraio, intesa in Cdm - Uomodellastrad1 : RT @Gazzettino: Mascherine all'aperto obbligatorie e discoteche chiuse fino al 10 febbraio, intesa in cdm -