Inter: Inzaghi nuovamente ad Appiano dopo essere guarito dal Covid-19 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è tornato ad Appiano Gentile. Il tecnico piacentino, guarito dal Covid-19, ha diretto regolarmente la seduta pomeridiana ed ha potuto ritrovare una vecchia conoscenza dei tempi alla Lazio ovvero Felipe Caicedo. L’altro nuovo acquisto Robin Gosens, insieme a Correa, ha lavorato a parte. Nel frattempo la società ha comunicato che, per quanto concerne il derby contro il Milan, si va verso il tutto esaurito (anche se al 50% della capienza). SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) Simone, allenatore dell’, è tornato adGentile. Il tecnico piacentino,dal-19, ha diretto regolarmente la seduta pomeridiana ed ha potuto ritrovare una vecchia conoscenza dei tempi alla Lazio ovvero Felipe Caicedo. L’altro nuovo acquisto Robin Gosens, insieme a Correa, ha lavorato a parte. Nel frattempo la società ha comunicato che, per quanto concerne il derby contro il Milan, si va verso il tutto esaurito (anche se al 50% della capienza). SportFace.

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Simone Inzaghi è risultato positivo ad un tampone di controllo effettuato in data odierna ?? - AlfredoPedulla : #Inter: #Inzaghi gradisce #Caicedo, nessuna chance per #Zaza. Vertice forse martedì per una valutazione completa.… - FBiasin : #Inzaghi aveva 2 esigenze: una punta di complemento e un esterno a sinistra. L’#Inter gli ha preso una sua ex conos… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Inter. Inzaghi di nuovo ad Appiano Gentile dopo il Covid - CalcioOggi : Inzaghi si riprende l'Inter: primo contatto con Gosens, già decisi gli 11 anti-Milan - La Gazzetta dello Sport -