Green pass 1 febbraio 2022, regole banca: cosa cambia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Green pass obbligatorio in Italia da oggi, 1 febbraio 2022, per entrare in banca secondo l'ultomo Dpc. Le nuove regole relative al certificato verde – da oggi in vigore per una serie di negozi e attività commerciali – riguardano anche le banche. Negli istituti di credito in zona arancione o rossa, l'ingresso dei clienti avviene solo per prenotazione. Lìaccesso della clientela in filiale nelle zone gialle e bianche nel limite del numero massimo di persone contemporaneamente ammesse in base a quanto previsto dalla normativa di contrasto al Covid-19?. Nei giorni scorsi, come ha reso noto l'Associazione bancaria italiana (Abi), sono stati definiti i passi in base a cui gli istituti di credito "informeranno la clientela sulla necessità del ...

