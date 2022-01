Fedez in lutto: è morta a causa del Covid: l’amaro addio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Fedez in lutto, è morta a causa del Covid una persona molto importante e cara per lui: l’ha cresciuto quando era piccolissimo. Fedez in lutto: il Covid si è portato via una sia parente stretta alla quale era molto legato. Il suo messaggio sui social è davvero commuovente: “Mi hai cresciuto”. Grande dolore per il Leggi su youmovies (Di lunedì 31 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.in, èdeluna persona molto importante e cara per lui: l’ha cresciuto quando era piccolissimo.in: ilsi è portato via una sia parente stretta alla quale era molto legato. Il suo messaggio sui social è davvero commuovente: “Mi hai cresciuto”. Grande dolore per il

Advertising

fanpage : Grave lutto per #Fedez, è morta la zia del rapper - aughgrandecapo : “Covid, morta la zia di @Fedez” (titolo articolo). “La zia di @Fedez e’ morta di Covid” (sottotitolo). “Hai affront… - _DAGOSPIA_ : 'PER TE ERO IL FIGLIO CHE NON HAI MAI AVUTO'– LUTTO PER FEDEZ CHE SUI SOCIAL HA ANNUNCIATO LA MORTE… - zazoomblog : Fedez lutto drammatico per il rapper: “Il figlio che non hai mai avuto” - #Fedez #lutto #drammatico #rapper: - infoitcultura : Fedez, drammatico lutto per il cantante milanese: “Mi hai cresciuto durante la mia infanzia” -