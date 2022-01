Emma al Festival di Sanremo 2022: “La mia canzone è una denuncia d’amore” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Emma Marrone si prepara a tornare sul palco del Teatro Ariston della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. “Ogni volta è così”, brano in gara scritto dalla stessa Emma insieme a Davide Petrella, non è solo una canzone d’amore, ma il racconto di una condizione che molte donne vivono e in cui potranno ritrovarsi. Composto Leggi su omgossip.myblog (Di lunedì 31 gennaio 2022)Marrone si prepara a tornare sul palco del Teatro Ariston della settantaduesima edizione deldi. “Ogni volta è così”, brano in gara scritto dalla stessainsieme a Davide Petrella, non è solo una, ma il racconto di una condizione che molte donne vivono e in cui potranno ritrovarsi. Composto

