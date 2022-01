Crispano | apre un nuovo casello tamponi per i cittadini dell’ASL Napoli 2 Nord

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 31 gennaio 2022) E’ attivo da questa mattina unperCovid destinato aidei comuni. Ilche funziona in modalità drive through – vale a dire senza uscire dalla propria auto – si trova a, nella zona PIP in via Provinciale Caivano- Aversa e sarà attivo tutti i L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.