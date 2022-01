Canada, camionisti contro l’obbligo vaccinale: continuano i disagi ad Ottawa (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – continuano i disagi ad Ottawa, in Canada, dove migliaia di manifestanti si sono uniti alla protesta dei camionisti contro l’obbligo del vaccino anti-Covid. Dopo un fine settimana che ha visto le strade della capitale canadese bloccate da centinaia di autotrasportatori e automobilisti, anche oggi i residenti di Ottawa sono stati invitati a evitare spostamenti non essenziali nel centro della città e diverse attività commerciali sono rimaste chiuse. Il sindaco, Jim Watson, ha espresso un nuovo appello affinché i manifestanti se ne vadano: “Penso che sia tempo per loro di andare avanti”, ha detto a CTV Morning Live. I manifestanti hanno tuttavia minacciato di stazionare a oltranza fuori dal Parlamento. Il “corteo della libertà” o “Freedom ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) –ad, in, dove migliaia di manifestanti si sono uniti alla protesta deidel vaccino anti-Covid. Dopo un fine settimana che ha visto le strade della capitale canadese bloccate da centinaia di autotrasportatori e automobilisti, anche oggi i residenti disono stati invitati a evitare spostamenti non essenziali nel centro della città e diverse attività commerciali sono rimaste chiuse. Il sindaco, Jim Watson, ha espresso un nuovo appello affinché i manifestanti se ne vadano: “Penso che sia tempo per loro di andare avanti”, ha detto a CTV Morning Live. I manifestanti hanno tuttavia minacciato di stazionare a oltranza fuori dal Parlamento. Il “corteo della libertà” o “Freedom ...

