Calciomercato Juventus: Aaron Ramsey vicino ai Rangers (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ultimissime ore di Calciomercato molto attive sia sul fronte entrate, ma soprattutto sul fronte uscite per la Juventus. I bianconeri infatti, dopo aver ceduto nella giornata di ieri Bentancur e Kulusevski al Tottenham, hanno chiuso per Zakaria e Gatti. La dirigenza piemontese si è mossa molto bene in quest’ultima settimana sia per apportare migliorie alla rosa, sia per sistemare altrove qualche giocatore in esubero. Uno di questi è Aaron Ramsey sempre più vicino a firmare con i Rangers. Aaron Ramsey ai Rangers: la sua deludente avventura alla Juventus Arrivato a Torino a parametro zero nell’estate 2019, Ramsey ha sicuramente deluso le aspettative. Il gallese infatti, proveniva dall’Arsenal, club con ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ultimissime ore dimolto attive sia sul fronte entrate, ma soprattutto sul fronte uscite per la. I bianconeri infatti, dopo aver ceduto nella giornata di ieri Bentancur e Kulusevski al Tottenham, hanno chiuso per Zakaria e Gatti. La dirigenza piemontese si è mossa molto bene in quest’ultima settimana sia per apportare migliorie alla rosa, sia per sistemare altrove qualche giocatore in esubero. Uno di questi èsempre piùa firmare con iai: la sua deludente avventura allaArrivato a Torino a parametro zero nell’estate 2019,ha sicuramente deluso le aspettative. Il gallese infatti, proveniva dall’Arsenal, club con ...

