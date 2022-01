Borsa: Milano prosegue tonica con le banche, crolla Saipem (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Borsa di Milano prosegue tonica, in linea con gli altri listini europei e dopo il voto per il Quirinale con l'elezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. A Piazza Affari crolla ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ladi, in linea con gli altri listini europei e dopo il voto per il Quirinale con l'elezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. A Piazza Affari...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano Borsa: Milano prosegue tonica con le banche, crolla Saipem La Borsa di Milano prosegue tonica, in linea con gli altri listini europei e dopo il voto per il Quirinale con l'elezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. A Piazza Affari crolla Saipem ...

L'Europa parte al rialzo. Piazza Affari festeggia il Mattarella bis, spread in calo ...automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata della Borsa di Milano, l'...

Borsa: Milano chiude in caduta, Ftse Mib -4% Agenzia ANSA Borse, Milano la migliore in Europa Piazza Affari e le Borse europee aprono in deciso rialzo l'ultima seduta di gennaio sulla scia della chiusura positiva dei listini asiatici e di Wall Street venerdì.A Milano l'indice principale Ftse M ...

Borsa: Rally per Milano (+1,84%) (Teleborsa) - Ottima performance per il principale indice della Borsa di Milano, che passa di mano con un forte guadagno dell'1,84%, a quota 27.055,16 in apertura.

