Bassetti vuole la fine delle restrizioni | La gente è stufa | il green pass va tolto

Advertising

vitcastagna : RT @Miti_Vigliero: Io sono stufa di pagare le tasse, le bollette, l' amministrazione condominio...Quindi stop a tutte 'ste cose, l'ha detto… - paoloigna1 : RT @Miti_Vigliero: Io sono stufa di pagare le tasse, le bollette, l' amministrazione condominio...Quindi stop a tutte 'ste cose, l'ha detto… - Biofafafa : RT @Miti_Vigliero: Io sono stufa di pagare le tasse, le bollette, l' amministrazione condominio...Quindi stop a tutte 'ste cose, l'ha detto… - sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: Io sono stufa di pagare le tasse, le bollette, l' amministrazione condominio...Quindi stop a tutte 'ste cose, l'ha detto… - Miti_Vigliero : Io sono stufa di pagare le tasse, le bollette, l' amministrazione condominio...Quindi stop a tutte 'ste cose, l'ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti vuole

In un'intervista rilasciata oggi a Libero il direttore della clinica di Malattie Infettive all'ospedale San Martino di Genova Matteodice che è tempo di togliere le restrizioni: "Agli ......degli italiani e con esse la capacità di osservare chi non le rispetta Il cattivo esempio per chi rispetta le regole e l'incentivo per chiviolarle e cerca modelli Loro due, Matteoe ...“La gente è stufa, stop a mascherine e Green Pass”: a dichiararlo è l’infettivologo Matteo Bassetti che chiede la fine delle restrizioni anti-Covid. “Non si può andare avanti così. Invito la politica ...Le parole del direttore della clinica di malattie infettive San Martino di Genova: "Agli italiani andrebbe eretto un monumento. Il 90% si è vaccinato, e la percentuale continua a crescere" ...