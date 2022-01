Arriva anche a Bari l'anagrafe digitale. Al via il cambio di residenza online (Di lunedì 31 gennaio 2022) La piattaforma dell'anagrafe nazionale e' accessibile dal sito www.anagrafenazionale.interno.it, disponibile anche all'indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it. I comuni interessati, supportati da ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 31 gennaio 2022) La piattaforma dell'nazionale e' accessibile dal sito www.nazionale.interno.it, disponibileall'indirizzo www.nazionale.gov.it. I comuni interessati, supportati da ...

Advertising

fattoquotidiano : #MATTARELLABIS 'Anche lui chiarirà operato e agenda'. Arriva la risposta di Conte a Di Maio: ecco cosa ha detto - TuttoMercatoWeb : TMW - Colpo Juventus: arriva anche Federico Gatti dal Frosinone. Resta in prestito, intesa ai dettagli - reportrai3 : Come sono stati spesi i soldi dell'obolo di San Pietro? In Vaticano è cominciato il processo, alla sbarra alti card… - AAlberiga : @arianna30101971 @aspettaaspetta Ti credo, la finanza arriva anche la sera tardi per controllare i greenpass, se trovano qualcuno è multa. - delena_86 : E dopo i classici 'anche a te e famiglia', arriva lui #sanremo22... manifestazione che ormai ha perso ogni signific… -