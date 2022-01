Andrea Scanzi dedica L’affondo a Enrico Letta | “Se Elisabetta Belloni non è al Quirinale lo si deve soprattutto a lui”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 gennaio 2022) La prima puntata della terza stagione de– la rubrica in modalità video-selfie disponibile su TvLoft tutti i martedì alle 8 –laad: “E’ colui che maggiormente ha ucciso la candidatura politica dial– spiega il giornalista – Se lei oggi non è la presidente della Republica lo sia Renzi, Berlusconi, Di Maio, maal segretario del Pd. E questa al netto del valore di Sergio Mattarella, è una colpa molto grave“. ‘’ è un format realizzato da Loft Produzioni per il sito e la app di TvLoft nonché per la smart tv, disponibile online tutti i martedì dalle otto. L'articolo proviene da Il Fatto ...