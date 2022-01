Amianto all’Isochimica di Avellino, quattro condanne a 10 anni ai vertici Fs (Di martedì 1 febbraio 2022) quattro condanne a dieci anni di reclusione e ventidue assoluzioni. È questo il verdetto di primo grado pronunciato dopo cinque ore di Camera di consiglio dai giudici del Tribunale di Avellino sull’Isochimica, la fabbrica del capoluogo irpino nella quale per quasi dieci anni, a partire dalle fine degli anni Settanta, venivano bonificate dall’Amianto le carrozza ferroviarie su commesse delle Ferrovie dello Stato. Il collegio giudicante ha condannato a dieci anni di reclusione il responsabile della sicurezza di Isochimica, Vincenzo Izzo, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 1 febbraio 2022)a diecidi reclusione e ventidue assoluzioni. È questo il verdetto di primo grado pronunciato dopo cinque ore di Camera di consiglio dai giudici del Tribunale disull’Isochimica, la fabbrica del capoluogo irpino nella quale per quasi dieci, a partire dalle fine degliSettanta, venivano bonificate dall’le carrozza ferroviarie su commesse delle Ferrovie dello Stato. Il collegio giudicante ha condannato a diecidi reclusione il responsabile della sicurezza di Isochimica, Vincenzo Izzo, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

