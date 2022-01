Ucraina | il Pentagono | «La Russia rafforza il confine» La Nato | «Non invieremo truppe in caso di invasione»

Leggi su open.online

(Di domenica 30 gennaio 2022) Nonostante gli interventi dei leader politici con Vladimir Putin e l’appello del presidente Zelensky a non «scatenare il panico», la crisi ai confini dell’continua. L’ultima notizia data dalamericano riguarda un rinforzamento diche laavrebbe messo in campo durante il fine settimana. A dichiararlo è il portavoce John Kirby: «Lacontinua are ulteriormente le suealcon l’» ha detto, «lo abbiamo visto anche durante il fine settimana». Un segnale chiaro, secondo gli Usa, dell’intenzione di Mosca di utilizzare le sue forze. «Non si ammassano 100milase non si ha intenzione di usarle», ha commentato anche l’ambasciatrice americana all’Onu Linda ...