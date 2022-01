Sci | Brignone trionfa a Garmisch | Il supergigante è la mia specialità

(Di domenica 30 gennaio 2022) Sono 19 vittorie in carriera in Coppa del mondo per Federica. Il successo neldi, in coabitazione con Cornelia Huetter , riporta laai vertici dello sci ...

Agenzia_Ansa : Sci, Brignone show, vince il superG di Garmisch. L'Azzurra arriva ex aequo con austriaca Huetter, è il successo n.1… - repubblica : Federica Brignone vince il superG di Garmisch a pari merito - RaiNews : Con il tempo di 1.18.19 Federica Brignone ha vinto a pari merito con Cornelia Huetter il SuperG di Garmisch-Partenk… - 777mingus : RT @GiaPettinelli: Sci: Brignone show, vince superG di Garmisch. 'Ora concentrati sui Giochi' - Sci - ANSA - GiornaleLazio : Sci, Federica Brignone vince SuperG Garmisch ex aequo con Huetter -

Sono 19 vittorie in carriera in Coppa del mondo per Federica. Il successo nel supergigante di Garmisch, in coabitazione con Cornelia Huetter , riporta laai vertici dellomondiale in maniera definitiva e lancia un segnale chiaro in vista delle imminente Olimpiadi di Pechino . Sono sette successi complessivi in supergigante, gli stessi ...Federicavince in ex aequo con Cornelia Huetter il super - G di Garmisch - Partenkirchen, valevole per la Coppa del Mondo femminile dialpino 2021/2022. L'azzurra taglia il traguardo in 1'18 19, ...La valdostana vince a pari merito con Cornelia Huetter, diciannovesimo successo in Coppa del Mondo, sette in supergigante ...Sci alpino, l’Italia vince la Coppa del mondo di superG. Grazie alla vittoria di Federica Brignone sulle nevi di Garmisch.