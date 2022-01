RISULTATI | WIVA Prova di Forza 29 01 2022

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Idello Show andato in scena Sabato a Bastiglia (MO):diSabato 29 Gennaio – Bastiglia (MO) Coppa ItaliaJustMary – Quarti – Davide Rosselfie batte Psycho Mike e accede alle semifinali Tag Team Match – Verga Boys (Beppe & Gianni Verga) Vs A.B Knight & Brutus finisce No Contest – Giant Warrior batte Luke Zero Campionessa d’Italia Femminile– Mary Cooper batte Miss Monica (c) e diventa Nuova Campionessa!!! Coppa ItaliaJustMary – Quarti – Walter Ego batte Corvo Bianco e accede alle semifinali Campioni di Coppia– Wild Boyz (Puck & Tsunami) battono Rebel Souls (Kronos & The Entertrainer) (c) e diventano Nuovi Campioni!!! – Makro Diamond batte Emanuel ...

