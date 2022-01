Per Draghi nessuna uscita oggi a Città della Pieve (Di domenica 30 gennaio 2022) E' a Città della Pieve ma Mario Draghi ha trascorso la domenica all'interno della sua tenuta insieme alla famiglia, senza farsi vedere all'esterno e tantomeno nel centro storico del borgo umbro. Per ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022) E' ama Marioha trascorso la domenica all'internosua tenuta insieme alla famiglia, senza farsi vedere all'esterno e tantomeno nel centro storico del borgo umbro. Per ...

Advertising

matteorenzi : Mantenere Mattarella al Quirinale e Draghi a Chigi è l’unico modo per lasciare l’Italia al riparo dalle strampalate… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: 'La rielezione di Sergio #Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia pe… - ilfoglio_it : ?? Il ministro #Giorgetti verso le dimissioni: “Per alcuni questa giornata porta al #Quirinale, per me porta a casa”… - Oli_oleaster : RT @sibilla75: Ho preso insulti xché da anni dico che Di Maio è un serpente,da quando ha salvato Salvini dal processo.Era già evidente quan… - _francolupo_ : RT @Gitro77: Nel '92 Mattarella è il candidato DC più votato. Lavorerà per l'abolizione del proporzionale in favore del maggioritario (Matt… -