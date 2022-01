Pallamano femminile | Serie A 2021-2022 | Salerno vince per un soffio | nuovo successo per Pontinia

Leggi su oasport

(Di domenica 30 gennaio 2022) Nonostante dei nuovi problemi dovuti all’emergenza sanitaria, prosegue senza sosta ladi. La 14^ giornata della regular season ha visto quattro incontri e non sei come previsto. Ricordiamo infatti il rinvio di Brixen Südtirol – Cassano Magnago e di Alì-Best Espresso Mestrino – Cellini Padova.acuto per la Cassa Ruraleche non lascia scampo alle Guerriere Malo. La formazione di Rodrigo Sabino ha gestito l’ampio vantaggio chiudendo con in 34 a 22, uno dei risultati più netti della giornata insieme all’affermazione per 42 a 22 del Ariosto Ferrara sul Leno. Una rete di Pina Napoletano ha regalato a Jomiilcontro la Casalgrande Padana. Partita oltremodo complessa per la seconda squadra della classifica generale ...