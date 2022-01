Ornella Vanoni | chi è l’ex compagno Giorgio Strehler | “Il mio amore più importante e scandaloso”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 gennaio 2022) Il primonon si scorda mai, quello dinon si può dimenticare:. “Da scuola mi volevano cacciare, mamma piangeva, papà non parlava più, lui era sposato”, raccontò la cantante riguardo quella relazione che destò molto scalpore a causa della grande differenza d’età che, ai tempi, non era ben vista. Poi ci fu Gino Paolo con cui condivise numerose canzoni e, infine, Lucio Ardenzi. Da questo matrimonio nacque l’unico figlio della, Cristiano.è stata simpaticamente presa in giro da Virginia Raffaele per la sua continua attrazione verso gli uomini e dopo aver presentato Patty Pravo, lasi avvicina subito dal giovane Briga per salutarlo....