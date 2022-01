Meloni: “Milioni di italiani delusi dal voltafaccia di Salvini e Berlusconi. Non siamo più alleati” (Di domenica 30 gennaio 2022) Berlusconi «non l’ho sentito molto in questi giorni, se non fugacemente», Salvini «non l’ho capito, lo trovo incomprensibile. Ho scoperto dalle agenzie che avrebbe votato Mattarella»: lo dichiara Giorgia Meloni al Corriere della Sera, ricostruendo la genesi del clamoroso voltafaccia dei suoi (ex) alleati sul Quirinale. Mattarella era «l’unica ipotesi alla quale tutti i leader del centrodestra avevano detto no – ricorda la leader di FdI a Paola Di Caro – con apparente convinzione. Ed è la seconda volta che apprendo dalle agenzie di scelte su cui sembravamo d’accordo poi totalmente disattese. Prima l’ingresso di FI e Lega nel governo Draghi e ora questa». LEGGI ANCHE Mattarella presidente con 759 voti: il Pd esulta. Meloni: «Applaudono lo stipendio salvo» Conte: «Stavamo ancora ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 30 gennaio 2022)«non l’ho sentito molto in questi giorni, se non fugacemente»,«non l’ho capito, lo trovo incomprensibile. Ho scoperto dalle agenzie che avrebbe votato Mattarella»: lo dichiara Giorgiaal Corriere della Sera, ricostruendo la genesi del clamorosodei suoi (ex)sul Quirinale. Mattarella era «l’unica ipotesi alla quale tutti i leader del centrodestra avevano detto no – ricorda la leader di FdI a Paola Di Caro – con apparente convinzione. Ed è la seconda volta che apprendo dalle agenzie di scelte su cui sembravamo d’accordo poi totalmente disattese. Prima l’ingresso di FI e Lega nel governo Draghi e ora questa». LEGGI ANCHE Mattarella presidente con 759 voti: il Pd esulta.: «Applaudono lo stipendio salvo» Conte: «Stavamo ancora ...

