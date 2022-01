LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2022 in DIRETTA: Vokuev domina! Risultati e classifica (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CRONACA DELLA Marcialonga 2022 11.48 Per oggi è tutto, grazie per averci seguito in questa DIRETTA della 49^ edizione della Marcialonga! Buona giornata a tutte e a tutti! 11.45 Ecco l’arrivo al traguardo della prima delle italiane, Elisa Brocard: chiude al ventiduesimo posto in 3:36’29?58. 11.43 All’ultimo km Elisa Brocard era ventiduesima, al momento sono arrivate le prime 20: non dovrebbe mancare molto all’arrivo sul traguardo dell’azzurra. 11.40 Tutte le altre atlete, fino alla 17esima posizione, sono svedesi, russe o norvegesi. 11.37 Tra le prime 16, solo due eccezioni nel dominio Svezia-Norvegia-Russia: la finlandese Heli Heiskanen, nona, e la francese Kati Roivas, undicesima. 11.34 Al momento sono arrivate le prime 14 atlete. 11.31 Siamo ancora in attesa ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA11.48 Per oggi è tutto, grazie per averci seguito in questadella 49^ edizione della! Buona giornata a tutte e a tutti! 11.45 Ecco l’arrivo al traguardo della prima delle italiane, Elisa Brocard: chiude al ventiduesimo posto in 3:36’29?58. 11.43 All’ultimo km Elisa Brocard era ventiduesima, al momento sono arrivate le prime 20: non dovrebbe mancare molto all’arrivo sul traguardo dell’azzurra. 11.40 Tutte le altre atlete, fino alla 17esima posizione, sono svedesi, russe o norvegesi. 11.37 Tra le prime 16, solo due eccezioni nel dominio Svezia-Norvegia-Russia: la finlandese Heli Heiskanen, nona, e la francese Kati Roivas, undicesima. 11.34 Al momento sono arrivate le prime 14 atlete. 11.31 Siamo ancora in attesa ...

