LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 2022 in DIRETTA: Federica Brignone e Huetter, vittoria per due! L’azzurra allunga in classifica (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32: Buona prova della svizzera Kolly che con un ritardo di 1?50 chiude al 15mo posto 12.30: La russa Pleshkova con un ritardo di 1?66 conquista un buon 17mo posto 12.29: La francese Cerutti accumula un ritardo di 2?67 ed è 28ma 12.27: Gran prima parte di gara delL’azzurra Melesi che poi sbaglia qualcosa di troppo nel finale ma è comunque 14ma a 1?40 dalla testa 12.25: La svizzera Jasmina Suter trova la miglior gara della stagione. E’ settima con 1?01 di ritardo 12.24: Perde tantissimo nel finale la svizzera Jenal che ha un ritardo di 2?78, 26ma 12.22: Non va oltre il 21mo posto a 1?97 L’azzurra Pichler che perde tanto nella seconda parte di gara 12.20: Discreta prova per l’austriaca Venier che è 13ma a 1?61 12.19: Perde tanto nel finale la statunitense Cashman che chiude a ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.32: Buona prova della svizzera Kolly che con un ritardo di 1?50 chiude al 15mo posto 12.30: La russa Pleshkova con un ritardo di 1?66 conquista un buon 17mo posto 12.29: La francese Cerutti accumula un ritardo di 2?67 ed è 28ma 12.27: Gran prima parte di gara delMelesi che poi sbaglia qualcosa di troppo nel finale ma è comunque 14ma a 1?40 dalla testa 12.25: La svizzera Jasmina Suter trova la miglior gara della stagione. E’ settima con 1?01 di ritardo 12.24: Perde tantissimo nel finale la svizzera Jenal che ha un ritardo di 2?78, 26ma 12.22: Non va oltre il 21mo posto a 1?97Pichler che perde tanto nella seconda parte di gara 12.20: Discreta prova per l’austriaca Venier che è 13ma a 1?61 12.19: Perde tanto nel finale la statunitense Cashman che chiude a ...

