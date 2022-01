Lazio, Lotito prova a regalare un doppio innesto a Sarri (Di domenica 30 gennaio 2022) Per un Muriqi che va via (al Maiorca in prestito per 1 milione con diritto di riscatto a 12) c’è un Miranchuk che deve arrivare. Non sarà facile neanche arrivare al giocatore di Gasperini, che tra l’altro è infortunato. Aleksej Miranchuk Atalanta BCMiranchuk è un talentuoso jolly offensivo che fa della tecnica la sua forza. Mancino puro, può giocare come esterno del 4-3-3 e come ‘falso nuove’, formula utilizzata da Sarri per sopperire all’assenza di Immobile. Nicolò Casale Hellas Verona Sarri vuole Casale del Verona, il presidente lo sa e ha promesso che tenterà fino alla fine di ‘stapparlo’ a Setti: non un’impresa facile, viste le tempistiche e l’importanza del giocatore per Tudor. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Per un Muriqi che va via (al Maiorca in prestito per 1 milione con diritto di riscatto a 12) c’è un Miranchuk che deve arrivare. Non sarà facile neanche arrivare al giocatore di Gasperini, che tra l’altro è infortunato. Aleksej Miranchuk Atalanta BCMiranchuk è un talentuoso jolly offensivo che fa della tecnica la sua forza. Mancino puro, può giocare come esterno del 4-3-3 e come ‘falso nuove’, formula utilizzata daper sopperire all’assenza di Immobile. Nicolò Casale Hellas Veronavuole Casale del Verona, il presidente lo sa e ha promesso che tenterà fino alla fine di ‘stapparlo’ a Setti: non un’impresa facile, viste le tempistiche e l’importanza del giocatore per Tudor. VINCENZO BONIELLO

