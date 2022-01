La vita è tutto un «mix» (Di domenica 30 gennaio 2022) «I cocktail sono intimi e social» spiegano Agostino Perrone e Giorgio Bargiani, mixologist al Connaught Bar di Londra. Il migliore al mondo secondo la prestigiosa classifica The World’s 50 Best bars. A Panorama, in esclusiva raccontano le loro creazioni, svelando le basi per ricrearle. E sciogliere la malinconia dell’inverno in un bicchiere. Scollegarsi dal flusso della routine, abbandonarsi a una distrazione, coltivare un pensiero felice o scacciarne via uno sgradevole, coccolandosi un sorso alla volta. Viziare i propri ospiti, stupirli con un accento speziato, un incontro di dolce e d’amaro, uno splendido intrigo oltre il solito bianco, rosso o rosé. Qualunque siano scopo e modalità - egoistiche o social, partecipate o solitarie - non cambia l’effetto: un cocktail non è solo una combinazione d’ingredienti dal gusto piacevole, ma un antidoto alla tristezza, una pozione di buonumore. ... Leggi su panorama (Di domenica 30 gennaio 2022) «I cocktail sono intimi e social» spiegano Agostino Perrone e Giorgio Bargiani, mixologist al Connaught Bar di Londra. Il migliore al mondo secondo la prestigiosa classifica The World’s 50 Best bars. A Panorama, in esclusiva raccontano le loro creazioni, svelando le basi per ricrearle. E sciogliere la malinconia dell’inverno in un bicchiere. Scollegarsi dal flusso della routine, abbandonarsi a una distrazione, coltivare un pensiero felice o scacciarne via uno sgradevole, coccolandosi un sorso alla volta. Viziare i propri ospiti, stupirli con un accento speziato, un incontro di dolce e d’amaro, uno splendido intrigo oltre il solito bianco, rosso o rosé. Qualunque siano scopo e modalità - egoistiche o social, partecipate o solitarie - non cambia l’effetto: un cocktail non è solo una combinazione d’ingredienti dal gusto piacevole, ma un antidoto alla tristezza, una pozione di buonumore. ...

