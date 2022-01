La bufera di neve colpisce anche New York: le immagini di Times Square imbiancata (Di domenica 30 gennaio 2022) Selfie e video a Times Square, a New York, totalmente imbiancata dalla bufera di neve che sta colpendo la East Coast degli Stati Uniti. NewYorkesi e turisti sfidano la tempesta scattando foto ricordo e cercando di non scivolare a terra. E mentre i netturbini puliscono i marciapiedi, c’è anche chi si mette in mutande a suonare e cantare per strada. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Selfie e video a, a New, totalmentedalladiche sta colpendo la East Coast degli Stati Uniti. Newesi e turisti sfidano la tempesta scattando foto ricordo e cercando di non scivolare a terra. E mentre i netturbini puliscono i marciapiedi, c’èchi si mette in mutande a suonare e cantare per strada. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

