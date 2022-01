Juventus inarrestabile, scatto felino per Federico Gatti: beffato il Torino (Di domenica 30 gennaio 2022) La Juventus pensa anche al futuro. Il club bianconero è inarrestabile sul fronte calciomercato e ha vinto la concorrenza del Torino nella corsa al difensore Federico Gatti. L’intesa di massima con il Frosinone è stata raggiunta per 7,5 milioni di euro più 2,5 di bonus. Federico Gatti è un calciatore italiano classe 1998, difensore attualmente al Frosinone. E’ un centrale in grado di giocare sia in una difesa a 3 che con un reparto a 4, è molto forte fisicamente e nel gioco aereo, è migliorato molto anche in fase di impostazione e in anticipo. E’ cresciuto nel settore giovanile dell’Alessandria, poi si è trasferito in promozione al Pavarolo. Poi altre esperienze con Saluzzo, Verbania e Pro Patria. La prima vera grande occasione è stata con il Frosinone, si è messo in ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 30 gennaio 2022) Lapensa anche al futuro. Il club bianconero èsul fronte calciomercato e ha vinto la concorrenza delnella corsa al difensore. L’intesa di massima con il Frosinone è stata raggiunta per 7,5 milioni di euro più 2,5 di bonus.è un calciatore italiano classe 1998, difensore attualmente al Frosinone. E’ un centrale in grado di giocare sia in una difesa a 3 che con un reparto a 4, è molto forte fisicamente e nel gioco aereo, è migliorato molto anche in fase di impostazione e in anticipo. E’ cresciuto nel settore giovanile dell’Alessandria, poi si è trasferito in promozione al Pavarolo. Poi altre esperienze con Saluzzo, Verbania e Pro Patria. La prima vera grande occasione è stata con il Frosinone, si è messo in ...

