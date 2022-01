Il vaccino Pfizer non contiene cellule fetali o enzimi bioluminescenti (Di domenica 30 gennaio 2022) Ci segnalano un articolo di Renovazio21 che ricalca l’intervista di LifeSite dell’ottobre 2021 a Melissa Strickler, presentata come “ex dipendente di Pfizer”. Prima sostiene che il vaccino contro il nuovo Coronavirus della Casa farmaceutica conterrebbe l’enzima bioluminescente luciferasi, poi parla di linee cellulari provenienti da feti abortiti, usate per la creazione del vaccino: «Le cellule HEK-293 sono state scelte per la loro capacità di crescere e a suo dire, sarebbero fondamentalmente “cellule cancerose” di un bambino abortito», riporta Renovatio21. Altri siti a corredo di questi contenuti, associano l’immagine truculenta di un feto morto. Avevamo già visto in diversi articoli del progetto Open Fact-checking quanto queste affermazioni siano infondate (per esempio qui, qui e qui). Per chi ha ... Leggi su open.online (Di domenica 30 gennaio 2022) Ci segnalano un articolo di Renovazio21 che ricalca l’intervista di LifeSite dell’ottobre 2021 a Melissa Strickler, presentata come “ex dipendente di”. Prima sostiene che ilcontro il nuovo Coronavirus della Casa farmaceutica conterrebbe l’enzima bioluminescente luciferasi, poi parla di linee cellulari provenienti da feti abortiti, usate per la creazione del: «LeHEK-293 sono state scelte per la loro capacità di crescere e a suo dire, sarebbero fondamentalmente “cancerose” di un bambino abortito», riporta Renovatio21. Altri siti a corredo di questi contenuti, associano l’immagine truculenta di un feto morto. Avevamo già visto in diversi articoli del progetto Open Fact-checking quanto queste affermazioni siano infondate (per esempio qui, qui e qui). Per chi ha ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Variante Omicron, Pfizer e BioNTech danno il via ai test clinici per il vaccino specifico #pfizer #biontech… - DavidPuente : A gennaio il blog di Francesca Donato pubblica due articoli per sostenere (con insistenza) la pericolosità dell'ecc… - MDX_0x0 : RT @Uni91070952: 'Con il progredire della ricerca, diventa sempre più evidente che la sostanza che chiamano vaccino è una tecnologia avanza… - PaolaPC611 : RT @Uni91070952: 'Con il progredire della ricerca, diventa sempre più evidente che la sostanza che chiamano vaccino è una tecnologia avanza… - Marisab79879802 : RT @Uni91070952: 'Con il progredire della ricerca, diventa sempre più evidente che la sostanza che chiamano vaccino è una tecnologia avanza… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino Pfizer Covid, bambina calabrese muore a due anni: era stata trasportata con volo militare al Bambino Gesù Da ricordare: chi ha tra 5 e 11 anni può essere immunizzato con Pfizer, ma solo il 10,41 per cento ha completato il percorso vaccinale, mentre sotto i cinque anni non esiste un vaccino che abbia ...

Il vaccino Pfizer non contiene cellule fetali o enzimi bioluminescenti Ci segnalano un articolo di Renovazio21 che ricalca l' intervista di LifeSite dell'ottobre 2021 a Melissa Strickler, presentata come 'ex dipendente di Pfizer'. Prima sostiene che il vaccino contro il nuovo Coronavirus della Casa farmaceutica conterrebbe l'enzima bioluminescente luciferasi , poi parla di linee cellulari provenienti da feti abortiti, ...

Il vaccino Pfizer non contiene cellule fetali o enzimi bioluminescenti Open Omicron, bambina di due anni muore a Roma: Una bambina di due anni è morta per Covid al Bambino Gesù di Roma. Ginevra, originaria di Mesoraca in Calabria era stata trasferita da poco dall'ospedale di Catanzaro: la ...

Non solo vaccini. Con pillole e monoclonali il Covid si sta normalizzando La cura ci schiuderà le porte della normalità. Saranno gli antivirali, i monoclonali, insieme ai vaccini di nuova generazione – inclusi quelli universali e quelli spray – a segnare il futuro della lot ...

Da ricordare: chi ha tra 5 e 11 anni può essere immunizzato con, ma solo il 10,41 per cento ha completato il percorso vaccinale, mentre sotto i cinque anni non esiste unche abbia ...Ci segnalano un articolo di Renovazio21 che ricalca l' intervista di LifeSite dell'ottobre 2021 a Melissa Strickler, presentata come 'ex dipendente di'. Prima sostiene che ilcontro il nuovo Coronavirus della Casa farmaceutica conterrebbe l'enzima bioluminescente luciferasi , poi parla di linee cellulari provenienti da feti abortiti, ...Una bambina di due anni è morta per Covid al Bambino Gesù di Roma. Ginevra, originaria di Mesoraca in Calabria era stata trasferita da poco dall'ospedale di Catanzaro: la ...La cura ci schiuderà le porte della normalità. Saranno gli antivirali, i monoclonali, insieme ai vaccini di nuova generazione – inclusi quelli universali e quelli spray – a segnare il futuro della lot ...