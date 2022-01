Escursionista precipitato nel Casertano | concluso l’intervento di recupero

(Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto nella tarda mattinata di oggi per un uomolungo un sentiero. Si trattava di unche percorrendo il sentiero verso la grotta di S.Michele in Profeta, a Liberi (CE), si è appoggiato alla staccionata che ha ceduto facendolo precipitare lungo il pendio. Immediato l’allarme al 118 e quindi al CNSAS e Vigili del Fuoco. Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico che, insieme ai vigili del fuoco hanno raggiunto l’uomo, lo hanno stabilizzato ed imbarellato e poi riportato sul sentiero, dove c’era l’equipaggio del 118. La barella è stata trasportata per un tratto dai soccorritori e poi recuperate al verricello dall’elicottero dei Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

