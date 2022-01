Emma intervistata da Maria De Filippi: “Mi manca il fidanzato” (Di domenica 30 gennaio 2022) Emma Marrone la prossima settimana sarà una delle protagoniste del Festival di Sanremo e – intervistata da Maria De Filippi per il settimanale D di Repubblica, ha confessato che al momento l’unica cosa che le manca nella vita è un fidanzato. “Ho finalmente comprato una casa tutta mia a Roma. Sono arrivata in questa città 12 anni fa, con un treno notte, per fare un provino ad Amici. Nessuno pensava che mi avresti presa, e invece… Ero una ragazza del sud, con dietro tre vestiti in croce, che stava andando a fare un provino e che alla fine ha incontrato una signora bionda che le ha svoltato la vita. In sintesi: una casa ce l’ho. Una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba. Mi basta un fidanzato sano di mente e siamo a posto”. L’amore Emma Marrone l’ha ... Leggi su biccy (Di domenica 30 gennaio 2022)Marrone la prossima settimana sarà una delle protagoniste del Festival di Sanremo e –daDeper il settimanale D di Repubblica, ha confessato che al momento l’unica cosa che lenella vita è un. “Ho finalmente comprato una casa tutta mia a Roma. Sono arrivata in questa città 12 anni fa, con un treno notte, per fare un provino ad Amici. Nessuno pensava che mi avresti presa, e invece… Ero una ragazza del sud, con dietro tre vestiti in croce, che stava andando a fare un provino e che alla fine ha incontrato una signora bionda che le ha svoltato la vita. In sintesi: una casa ce l’ho. Una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba. Mi basta unsano di mente e siamo a posto”. L’amoreMarrone l’ha ...

