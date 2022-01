Durata del Green pass rafforzato e colori delle Regioni, cosa deciderà il Cdm (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Chiuso il 'dossier' Quirinale, il governo è già al lavoro sui provvedimenti da portare al tavolo del Consiglio dei ministri che si terrà domani. Secondo quanto apprende l'AGI ci sarà un decreto legge che, tra le altre misure, uniformerà le regole anti-Covid per le scuole primarie e secondarie e che dovrebbe eliminare la norma dell'obbligatorietà delle mascherine all'aperto. Su quest'ultimo tema si dovrebbe andare nella direzione di una semplice circolare del ministero della Salute. Sul tavolo anche il tema delle discoteche per cui è prevista al momento la chiusura fino a fine mese. Il Cts, secondo quanto si apprende, vorrebbe prorogare lo stop per un altro mese ma la valutazione sarà fatta dal governo. Per quanto riguarda le fasce a colori delle Regoioni l'ipotesi, sempre secondo quanto apprende l'AGI, sarebbe ... Leggi su agi (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Chiuso il 'dossier' Quirinale, il governo è già al lavoro sui provvedimenti da portare al tavolo del Consiglio dei ministri che si terrà domani. Secondo quanto apprende l'AGI ci sarà un decreto legge che, tra le altre misure, uniformerà le regole anti-Covid per le scuole primarie e secondarie e che dovrebbe eliminare la norma dell'obbligatorietàmascherine all'aperto. Su quest'ultimo tema si dovrebbe andare nella direzione di una semplice circolare del ministero della Salute. Sul tavolo anche il temadiscoteche per cui è prevista al momento la chiusura fino a fine mese. Il Cts, secondo quanto si apprende, vorrebbe prorogare lo stop per un altro mese ma la valutazione sarà fatta dal governo. Per quanto riguarda le fasce aRegoioni l'ipotesi, sempre secondo quanto apprende l'AGI, sarebbe ...

