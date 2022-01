Draghi sconfitto rilancia il governo | non vuole toccare la squadra e stoppa il pressing della Lega

Advertising

Giorgiolaporta : Dopo la #QuartaChiama, al momento il più grande sconfitto è Mario #Draghi. Meno di un anno fa veniva acclamato con… - Mis_Strozzo : RT @fdragoni: Il più grande sconfitto di #Quirinale22 è #Draghi ma giornali e TV diranno che è #Salvini - PaoloScorpio : RT @fdragoni: Il più grande sconfitto di #Quirinale22 è #Draghi ma giornali e TV diranno che è #Salvini - AseroGiovanna : RT @fdragoni: Il più grande sconfitto di #Quirinale22 è #Draghi ma giornali e TV diranno che è #Salvini - grazi2777 : RT @fdragoni: Il più grande sconfitto di #Quirinale22 è #Draghi ma giornali e TV diranno che è #Salvini -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi sconfitto

Niente Mario, incredibilmente e forse per la prima volta '' nella sua strepitosa carriera. Il presidente della Repubblica voleva farlo lui, sembrava quello designato. La ...Però anche Mattarella escedai negoziati di questi giorni: quando, nel febbraio del 2021, aveva indicato Marioalla presidenza del Consiglio, aveva fatto una scelta netta e discussa. ...Conte ha un problemone ora che la questione Quirinale si è risolta: ovvero dopo aver osteggiato in ogni modo la candidatura Draghi come farà l’ex premier rappresentante del più numeroso partito della ...“Partiti chi?”. A sera, la battuta gira nei corridoi di Palazzo Chigi. Mario Draghi resta presidente del Consiglio, dopo aver visto in 6 giorni tramontare la sua ambizione di diventare Capo dello Stat ...