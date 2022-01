Discoteche, mascherine all’aperto e concerti: ecco cosa potrebbe cambiare da febbraio. Ma il Cdm pensa a prorogare le restrizioni (Di domenica 30 gennaio 2022) Scade martedì 1 febbraio il decreto Festività, entrato in vigore il 24 dicembre in vista di Natale e Capodanno. potrebbero tornare a riaprire le sale da ballo, così come cadranno le restrizioni sulle feste e sui concerti in piazza. Dalla stessa data, infine, dovrebbe cadere l’obbligo di mascherine all’aperto in zona bianca. Il condizionale però è necessario: non è escluso che il governo mantenga i provvedimenti ancora per un paio di mesi, fino cioè al 31 marzo quando scadrà anche lo stato di emergenza. Il Consiglio dei ministri si riunirà infatti lunedì 31 gennaio per discutere eventuali proroghe: secondo fonti del governo potrebbe arrivare il mantenimento dell’obbligo di mascherine all’aperto. I gestori delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Scade martedì 1il decreto Festività, entrato in vigore il 24 dicembre in vista di Natale e Capodanno.ro tornare a riaprire le sale da ballo, così come cadranno lesulle feste e suiin piazza. Dalla stessa data, infine, dovrebbe cadere l’obbligo diin zona bianca. Il condizionale però è necessario: non è escluso che il governo mantenga i provvedimenti ancora per un paio di mesi, fino cioè al 31 marzo quando scadrà anche lo stato di emergenza. Il Consiglio dei ministri si riunirà infatti lunedì 31 gennaio per discutere eventuali proroghe: secondo fonti del governoarrivare il mantenimento dell’obbligo di. I gestori delle ...

Advertising

eziomauro : Quarantene a scuola, discoteche, mascherine e Green Pass: le nuove regole in arrivo a febbraio - La_Mariucha : RT @repubblica: Covid, quarantene a scuola, discoteche, mascherine e Green Pass: le nuove regole in arrivo a febbraio - fattoquotidiano : Discoteche, mascherine all’aperto e concerti: ecco cosa potrebbe cambiare da febbraio. Ma il Cdm pensa a prorogare… - zav_news : ?? Il Consiglio dei ministri, previsto per domani, dovrebbe essere convocato alle 15: sul tavolo del Governo oltre a… - FedericoFaller1 : RT @Margi624: Mascherine obbligatorie all esterno.discoteche chiuse fino a metà febbraio (quindi san valentino a casa)Da martedì partono le… -