Covid | il tasso di positività scende al 12 | 7% I DATI

(Di domenica 30 gennaio 2022) Secondo il bollettino del 30 gennaio, nelle ultime 24 ore sono 104.065 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, su 818.169 tamponi effettuati: la percentuale di positivi sui test fatti diminuisce rispetto al 13,7% di ieri. Riguardo al numero di pazienti positivi negli ospedali, in rianimazione ci sono 1.593 persone (+5) - con 95 nuovi ingressi - e negli altri reparti 19.617 (-19). Dall'inizio della pandemia, in totale i contagiati sono 10.925.485 e le vittime 146.149 (+235, con alcuni riconteggi)