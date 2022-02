Brignone, vittoria ex aequo nel supergigante di Garmisch (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Federica, una vittoria da condividere. Nell'ultima gara prima dei Giochi olimpici di Pechino, Federica Brignone ha colto un importante successo nel supergigante di Coppa del mondo di Garmisch-Partenkirchen. Per l'azzurra un primo posto ex aequo perché, dopo aver fatto segnare il miglior tempo, pochi minuti più tardi l'austriaca Cornelia Huetter ha stampato lo stesso: 1'18”19. A completare il podio un'altra austriaca, Tamara Trippler che ha accusato un ritardo di 82 centesimi. Per Brignone, 31 anni, carabiniera di La Salle in Valle d'Aosta, quella ottenuta oggi sulle nevi della pista ‘Kandahar 1' della località della Baviera, è stata la vittoria numero 18 della carriera (47 podi totali in Coppa). In questa stagione la figlia d'arte – mamma Maria Rosa Quario è ... Leggi su agi (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Federica, unada condividere. Nell'ultima gara prima dei Giochi olimpici di Pechino, Federicaha colto un importante successo neldi Coppa del mondo di-Partenkirchen. Per l'azzurra un primo posto experché, dopo aver fatto segnare il miglior tempo, pochi minuti più tardi l'austriaca Cornelia Huetter ha stampato lo stesso: 1'18”19. A completare il podio un'altra austriaca, Tamara Trippler che ha accusato un ritardo di 82 centesimi. Per, 31 anni, carabiniera di La Salle in Valle d'Aosta, quella ottenuta oggi sulle nevi della pista ‘Kandahar 1' della località della Baviera, è stata lanumero 18 della carriera (47 podi totali in Coppa). In questa stagione la figlia d'arte – mamma Maria Rosa Quario è ...

Advertising

Eurosport_IT : BRIGNONE DA URLOOOOOOO! ?????? Vittoria ex aequo con l'austriaca Cornelia Huetter nel Super-G di Garmisch-Partenkirch… - Eurosport_IT : BRIGNON3! ?? Arriva la terza vittoria stagionale in Coppa del Mondo per Federica Brignone: l'azzurra vince il Super… - criscuolo_m : RT @_Carabinieri_: Garmisch (D): nell’ultima prova di Coppa del Mondo prima dei Giochi Olimpici di Pechino 2022, Federica Brignone vince a… - LucianoQuaranta : RT @SM_Difesa: Garmisch (D) Coppa del Mondo di sci Federica Brignone vince a pari merito il #SuperG con l’austriaca Huetter L'atleta del Ce… - SM_Difesa : Garmisch (D) Coppa del Mondo di sci Federica Brignone vince a pari merito il #SuperG con l’austriaca Huetter L'atle… -