Basket Serie A1 2021/2022, Tortona-Reggio Emilia 93-98 OT: cronaca e tabellino (Di domenica 30 gennaio 2022) La UNAHOTELS Reggio Emilia batte la Bertarm Derthona Tortona nella sfida valida per la 18esima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Le due squadre tornano ad affrontarsi venti giorni dopo l’incontro d’andata ma questa volta a prevalere sono gli ospiti. Gli uomini di coach Caja partono forte, poi scivolano fino al -14, ma grazie ad un immenso Strautins trascinano la sfida ai supplementari. Qui sono proprio loro a spuntarla per 98-93. Olisevicius e Strautins miglior realizzatori della serata con 22 punti a testa. IL PROGRAMMA DELLA 18^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE cronaca – ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) La UNAHOTELSbatte la Bertarm Derthonanella sfida valida per la 18esima giornata dellaA1di. Le due squadre tornano ad affrontarsi venti giorni dopo l’incontro d’andata ma questa volta a prevalere sono gli ospiti. Gli uomini di coach Caja partono forte, poi scivolano fino al -14, ma grazie ad un immenso Strautins trascinano la sfida ai supplementari. Qui sono proprio loro a spuntarla per 98-93. Olisevicius e Strautins miglior realizzatori della serata con 22 punti a testa. IL PROGRAMMA DELLA 18^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE– ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Pesaro-Treviso 0-0 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Pesaro-Treviso #Serie #2021-2022 - zazoomblog : LIVE – Tortona-Reggio Emilia 82-82 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Tortona-Reggio #Emilia #82-82… - zazoomblog : LIVE – Varese-Trento 28-18 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Varese-Trento #28-18 #Serie - GuidaTVPlus : 30-01-2022 20:30 #RaiSport Basket Maschile, Campionato Italiano Serie A 2021/22 - 17a Giornata: Brescia-Sassari - GuidaTVPlus : 30-01-2022 20:30 #RaiSport+ Basket Maschile, Campionato Italiano Serie A 2021/22 - 18a giornata:Banco di Sardegna S… -