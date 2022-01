“Vuole buttarlo fuori”: Giucas Casella vittima sacrificale, contro di lui un gesto inqualificabile [VIDEO] (Di sabato 29 gennaio 2022) Ieri sera dopo la puntata Giucas Casella è diventato una vittima sacrificale: contro di lui una gieffina si è resa colpevole di un gesto assurdo. Giucas Casella al GF Vip – Screenshot MediasetplayNell’ultima puntata del grande Fratello Vip, il pacato e riflessivo Giucas Casella si è ritrovato, suo malgrado, ad essere protagonista di un episodio molto spiacevole. Poi, come se non bastasse, ai suoi danni è stato commesso un gesto inqualificabile. Nel corso della diretta Giucas si è scagliato con una veemenza mai vista prima contro Nathaly Caldonazzo che lo ha accusato di mentire. Accusa che ha fatto imbestialire Casella, ... Leggi su ck12 (Di sabato 29 gennaio 2022) Ieri sera dopo la puntataè diventato unadi lui una gieffina si è resa colpevole di unassurdo.al GF Vip – Screenshot MediasetplayNell’ultima puntata del grande Fratello Vip, il pacato e riflessivosi è ritrovato, suo malgrado, ad essere protagonista di un episodio molto spiacevole. Poi, come se non bastasse, ai suoi danni è stato commesso un. Nel corso della direttasi è scagliato con una veemenza mai vista primaNathaly Caldonazzo che lo ha accusato di mentire. Accusa che ha fatto imbestialire, ...

