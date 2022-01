Tomaso Trussardi stoccata su Eros Ramazzotti: sono ai ferri corti? (Di sabato 29 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tomaso Trussardi dopo l’addio a Michelle Hunziker non risparmia neanche Eros Ramazzotti, la stoccata arriva forte e chiara per il cantante. Si torna a parlare di una delle notizie degli ultimi giorni, ovvero quella che riguarda l’addio tra Michelle Hunziker e il marito, notizia che i due diretti interessati hanno detto proprio sui social ammettendo Leggi su youmovies (Di sabato 29 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.dopo l’addio a Michelle Hunziker non risparmia neanche, laarriva forte e chiara per il cantante. Si torna a parlare di una delle notizie degli ultimi giorni, ovvero quella che riguarda l’addio tra Michelle Hunziker e il marito, notizia che i due diretti interessati hanno detto proprio sui social ammettendo

Advertising

361_magazine : Tomaso Trussardi ha raccontato del suo attuale rapporto con Michelle Hunziker, dopo la separazione, e in che rappor… - StraNotizie : Tomaso Trussardi a Cortina con un'altra donna: ecco chi è - zazoomblog : Tutto laffetto che resta tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e altri gossip - #Tutto #laffetto #resta… - Profilo3Marco : RT @Corriere: «Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno. Ho p… - PasqualeMarro : #AuroraRamazzotti taglia a corto, Tomaso Trussardi: “Negli ultimi…” -