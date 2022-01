Sergio Mattarella rieletto presidente della Repubblica

(Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) –è stato. A spoglio ancora in corso ha già raggiunto 506 preferenze, superando il quorum di 505, la maggioranza assoluta dei 1009 grandi elettori. Un applauso lungo 4 minuti in Aula ha accolto il superamento del quorum.approda a un secondo mandato come il suo predecessore, Giorgio Napolitano.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

chetempochefa : Sergio #Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana ???? - fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - you_trend : ?? #BREAKING Sergio #Mattarella è rieletto Presidente della Repubblica all'ottava votazione #Quirinale2022 - agomarcellino : RT @Palazzo_Chigi: Presidente Draghi: 'La rielezione di Sergio #Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia per gli… - camiciaadiforza : RT @mocciosvs: l’italia è una repubblica democratica fondata sulla riconferma di due siciliani: sergio mattarella e rosario fiorello -

Un lungo applauso dell'aula della Camera dei Deputati ha accolto il raggiungimento del quorum necessario per l'elezione dia Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato uscente è stato nuovamente confermato dai Grandi Elettori che, seppur in numero ridotto a causa delle restrizioni dettate dalla ...Una cerimonia fortemente voluta dal Presidente della Repubblica, quella che si è svolta nei giardini del Quirinale per celebrare il ritorno degli Azzurri da Wembley e la vittoria agli Europei 2020. L'Allenatore della Nazionele Roberto Mancini, ...Sergio Mattarella (Corriere della Sera) Lo abbiamo ringraziato per il suo alto senso di responsabilità che continua a dimostrare nei confronti del Paese. «Questo pomeriggio ci siamo recati al ...(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2022 Con 759 voti Sergio Mattarella ha superato ampiamente la maggioranza assoluta richiesta ed è stato ...